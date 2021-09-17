Sevginur hemşireyi başından vurmuştu: Müslüm Aktaş’ın kan donduran sözleri ortaya çıktı

"İNTİHAR VAKALARINDA ÖLENİN SİLAHI ELİNDE OLMAZ"

Sevginur ve Müslüm Aktaş'ın beraber yaşadığı evdeki komşuları trafik polisi E. A., ise olay gecesini anlattı. E.A, evde televizyon izlerken tartışma sesleri duyduğunu sonra komşusunun kapıyı çalıp 'tartışma ve silah sesini duydun mu' dediğini belirtti. Komşusuyla birlikte Müslüm Aktaş'ın kapısını çaldıklarını anlatan E.A., şu beyanlarda bulundu. "Kapıyı Müslüm açtı, 'ne oldu devrem bende polisim' dedim. 'Karım intihar etti' dedi. Ben nerde diye sorunca yatak odasında dedi. İçeri girince Sevginur hırıltılı şekilde nefes almaya çalışıyordu. Kurşunun Sevginur'un sağ yanak altından girip sol şakağından çıktığını gördüm. Hemen ağzındaki kanı boşaltın dedim ve 112'yi aramaya çalıştım. Ulaşamayınca kendi bölge trafik ekibime haber verdim. Trafik polisi olduğum için adli olaylarla karşılaştım. Sevginur'u yatakta yatış pozisyonuna göre silah solunda, sol eliyle karın boşluğu arasına sıkıştırıldığını gördüm. Benim bildiğim intihar vakalarında ölenin silahı elinde olmaz yere düşmüş olması lazım. Bu durumdan dolayı şüphelendim"