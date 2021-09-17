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Giriş Tarihi: 18.9.2021 06:39

Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerlekleri yerinden fırladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerlekleri yerinden fırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü’ne şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri(İETT) Genel Müdürlüğü'ne ait şehir içi yolcu otobüsünün seyir halindeyken iki tekerleği yerinden çıkarak yola fırladı.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların otobüsün iki tekerleği birden çıktı dediği duyulurken yerinden çıkan tekerlekler de görülüyor. Görüntülerin devamında otobüsün cadde ortasında durduğu görülürken vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınan tekerleklerin otobüsün yanına getirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

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Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerlekleri yerinden fırladı
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