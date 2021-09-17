Şoke eden olay! İstediği şarkı çalmayınca mekanı kurşunladı...O anlar kamerada

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diyerek tepki gösterdi.