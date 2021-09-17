Son dakika... FETÖ’nün kritik ismini gözaltına aldılar! Şike kumpasında rol oynadı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyona daha imza attı. Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Operasyonu ise İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara ve SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; "Futbolda Şike Kumpası" dosyasının FETÖ bağlantılı şüphelileri ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun avukatlığını yapan ve FETÖ'nün "Avukatlar Yapılanması" soruşturması kapsamında firari olarak aranan Avukat Cemalettin Mutlu ve kardeşi Veli Mutlu, Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerine baskın düzenlendi.