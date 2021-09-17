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Giriş Tarihi: 17.9.2021 14:14

Suriyeli 71 çocuğun dilendirilmesi davasında flaş gelişme

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Suriyeli 71 çocuğun dilendirilmesi davasında flaş gelişme

Suriye’den getirdikleri çocukları İstanbul’da dilendirdikleri iddiasıyla 570 yıl ila 860 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle yargılanan 15 kişiden, tutuklu bulunan ve örgüt liderleri oldukları öne sürülen 3 kişi tahliye edildi.

İstanbul'da, Suriye'den getirdikleri 71 çocuğu dilendirdikleri iddia edilen ve haklarında, 'İnsan ticareti yapma', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlarından 570 yıldan 860 yıla kadar değişen oranlarda hapis istenen 3'ü tutuklu 15 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud, tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkemede, yeninli tercüman ile avukatlar hazır bulundu.



AF DİLEDİLER

Duruşmada tercüman eşliğinde savunmaları alınan Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud, Allah'a sığındıklarını ve af dilediklerini söylediler. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

3'Ü DE TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdo, Ahmet ve Yusef Hammud'un tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, tahliye edilmelerine hükmetti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi

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Suriyeli 71 çocuğun dilendirilmesi davasında flaş gelişme
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