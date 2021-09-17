Suriyeli 71 çocuğun dilendirilmesi davasında flaş gelişme

İstanbul'da, Suriye'den getirdikleri 71 çocuğu dilendirdikleri iddia edilen ve haklarında, 'İnsan ticareti yapma', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlarından 570 yıldan 860 yıla kadar değişen oranlarda hapis istenen 3'ü tutuklu 15 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud, tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkemede, yeninli tercüman ile avukatlar hazır bulundu.





AF DİLEDİLER



Duruşmada tercüman eşliğinde savunmaları alınan Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud, Allah'a sığındıklarını ve af dilediklerini söylediler. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.



3'Ü DE TAHLİYE EDİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdo, Ahmet ve Yusef Hammud'un tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, tahliye edilmelerine hükmetti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi