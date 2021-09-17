Turizm cennetinde esnaftan müşterilere PCR testi!

Turistik Turgut Mahallesi'nde restoran sahibi olan Ali Vural Soysal, pandemiyle mücadeleye katkıda bulunmak için harekete geçti. Tedbirlere uydu, müşterilerinin sağlığını düşündü, Almanya'dan onaylı koronavirüs test kiti getirdi.

Soysal, misafirlerini isteğe bağlı olarak güvenli bir şekilde koronavirüs testi yaptı. Sonucuna göre, gerekli yönlendirmeleri yaptı. Test kitinin reçetesinde yapılan testlerde, 103 pozitif sonuçta 1 hata verdiği belirtildi. PCR testi negatif olanı yüzde 99'la kesin sonuç verdiği kaydedildi, pozitifte ise bu yüzde 95 olarak gerçekleşti.



GEREKLİ BİLİMSEL TESTEN GEÇTİKTEN SONRA YAYGINLAŞTIRILABİLİR



Soysal, "Bir süre önce Almanya'da yaşıyordum. Almanya'dan gelirken koronavirüs test kitini eczaneden aldım. Büyük marketlerde de satılıyor. Burada bazı müşterilerimizden ateş ölçerle sonuç almaya çalışıyoruz. Ama bunun yeterli olmadığını gördüm. Bu nedenle de şüphelendiğim müşterilerimi kendi istekleri doğrultusunda. Getirdiğim kitlerle aynı hastanede olduğu şekilde, kitin içindeki sonucu gösteren aparatla kontrol ediyorum. Çıkan sonucu müşterilere bildiriyoruz. Tabii ki herkese yapmıyoruz, dediğim gibi isteğe bağlı kabul edenlere yapıyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Özellikle aşı olmayanlara, aşı yaptırmaları konusunda tavsiyede bulunuyorum, sonuçları negatif çıksa bile. Özellikle devletimizden bu konuda esnafa yardımcı olmasını diliyorum. Esnaf olarak tekrar bir kapanmaya, tekrar bir ekonomik sıkıntıya düşmemek için, her esnafın kendine düşen bu tür şeyleri karşılayabileceğini biliyorum. Devletimizden bilim adamları tarafından gerekli bilimsel testten geçtikten sonra, yaygınlaştırmasını temenni ediyoruz. Bunun sonucunda herkes gönül rahatlığıyla yemek yiyip, eğlenebilir" dedi.