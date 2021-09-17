Vali Dağlı’dan gazilere ziyaret

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Şeref ve onurla yazılan şanlı tarihimize sahip çıkarak, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle andığını belirten Vali Dağlı "Bugün, bu güzel vatan topraklarında huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle 'Gaziler Günü'nüzü kutluyor, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.