Vanlı öğrencilerden hem havada hem karada giden araç

VAN
'DA öğrenim gören 7 üniversite öğrencisi, Van Teknokent laboratuvarında 7 aylık bir çalışma sonucu "M+RT1 (Martı)" adını verdikleri amfibik araç tasarladı. Afet durumlarında hava, kara ve denizde gidebilen araç, TEKNOFEST 2021
"İnsanlık Yararına Afet Yönetim
" kategorisinde ön değerlendirme ve kritik rapor aşamasını geçerek, finallerde yarışmaya hak kazandı. Takım danışmanı Musa Çalışkan
, "Arama kurtarma ve güvenlik personelimize afet durumlarında yardımcı olacak aracımız, denizde de gidebiliyor. Mekanik, elektronik ve yazılımlarının tamamı takımımız tarafından tasarlandı. Yarışmada birinci olmayı bekliyoruz" dedi. Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin
, yenilikçi, topluma faydalı, aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak ve bu fikirlerin uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmek için, gençleri ve girişimci adayları bu yöne yönlendirdiklerini belirtti.