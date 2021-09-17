Vedat’ın 33 yıllık aile hasreti sona erdi! 19 kardeşi çıktı, şok oldu

"MÜGE ABLA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Anne ve babasını Müge Anlı sayesinde kısa sürede bulan Vedat Yaman, 19 kardeşi olduğunu duyunca şok yaşadı. Mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Vedat, "Bu gerçek mi? Bütün hayatım boyunca duyduğum bir acı var. Ben bu acıyla yaşamaya devam edecektim. Şu an hala inanamıyorum. Ben hep geniş aile sahibi olmayı isterdim. 4 çocuğum var. 19 kardeşim daha olduğunu öğrendim.