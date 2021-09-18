1 milyon 200 bin bal arısı zehirlendi, ‘Keşke çalsalardı’

Mersin'de arıları telef olan veteriner hekim Arif Aksay, 2200 Rakımlı yayladan kışlatmak üzere 100 rakımlı sahile getirdiği arılarına bakım yapmak istediğinde arıların hareketsiz durduklarını belirterek kovanları açtığında arıların tamamının telef olduğunu gördüğünü ve şok olduğunu söyledi.

Arılarda normal bir ölüm olayı olmadığını kovanlara kasten 'böcek ilacı' sıkıldığını iddia eden Aksay konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

''Arıları öldürme yerine keşke alıp götürselerdi daha iyiydi'' diyen Aksay, ''Kendim serbest veteriner hekimlik yapıyorum. Arıcılığı yoğun iş ortamından sıkıldığımda dinlenmek için yapıyorum. Yavru arıların kovandan çıkışlarını görmek bana huzur veriyor dinlendiriyor. Daha doğrusu arıcılığı hobi olarak yapıyorum. Zaten toplam 16 tane kovanım var. Kimseye zararı olmayan bu minik canlıları kim neden öldürüp katleder anlamış değilim. Bunu yapanın hiç mi vicdanı sızlamadı'' dedi.

16 kovanda yaklaşık 1 milyon 200 bin arısının bulunduğunu kaydeden Aksay, arıların ölümünü görmekten çok üzüldüğünü dile getirdi.

Böcek ilacı sıkılarak telef edilen arılar sayesinde bizler yaşıyoruz diyen Arif Aksay, "Arılar olmaza ne meyve olur ne de insanlar olur. Serbest veteriner hekim olarak benim tespitim şu, arı ölümleri bahçelere verilen ilaçlardan dolayı değil bu ölümler. Arılar kimyasal kullanılan yerlere yani bahçelere gitmiyor. Böcek ilacı her kovana ayrı ayrı sıkılmış. Bu yapılan kasıtlı ve akşam yapılmış. Ana arı da dahil toplam 1 milyon 200 bin arı tamamen telef olmuş durumda. Arıyı tüm alıp gitseler bu kadar içim yanmazdı. Keşke alıp götürseler de öldürmeselerdi. Arı katliamı karşısında duygularımı ifade edecek söz bulamıyorum'' diye konuştu.

Böcek ilacı sıkılarak içindeki arıları tamamen telef olan Aksay, kovanları temizleyip dezenfekte ettikten sonra nisan ya da mayıs ayında içerisine yeniden arı koyacaklarını sözlerine ekledi.