27 bin 692 yeni vaka 237 vefat

Türkiye'de dün 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı. 237 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 197 oldu. Yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572 bin 278 doz aşı uygulandı. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Can kaybımız dünkü (önceki gün) kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.