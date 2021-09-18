300 metrelik uçuruma yuvarlandı! Acı kaza

Olay Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.Çubuklu mahallesinde yol betonlaması yapan 61 K plakalı beton mikser aracının sürücüsü Halil Ahmet Kurt (54), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Uçuruma yuvarlanan Beton mikserinin kazada ikiye bölünmesiyle, çekici kısmında sıkışan sürücü Halil Ahmet Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Dik bir yamaç ve ağaçlık alanın olduğu bölgede arama kurtarma ekipleri AFAD ve Jandarma tarafından 300 metrelik uçurumda halatlar çekilerek 6 saatlik çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Arsin belediye başkanı Muhammet Said Gürsoy, Çubuklu Mahallemizde yol betonlaması yapan Beton Mikserinin yuvarlanması sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Afad ve Jandarma ekiplerimiz tarafından 6 saat süren uzun uğraşlar sonucunda cenazeyi çıkartılarak,Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kurtarma Çalışmalarına katılan Afad, Trabzon İtfaiyesi, ilçe jandarma, Yomra ve Arsin Belediyemiz ekiplerine ve Mahalle sakinlerimizin gayretleri için teşekkürler ediyor, Merhuma Allah'tan Rahmet, Ailesine sabırlar diliyorum,dedi