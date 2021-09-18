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Giriş Tarihi: 18.9.2021

5 bin yıllık mezardan zarif kaplar çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
5 bin yıllık mezardan zarif kaplar çıktı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve neolitik çağın izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü'nde, 5 bin yıllık sandık mezar bulundu. Mezar içinde bütünlüğünü koruyan insan iskeletinin yanı sıra ince işlenmiş kaplar ve eşyalar çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan, neolitik çağın sonu ile bulunan mezar arasında 3 bin sene fark olduğunu ve mezarın yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da insanoğlunun göçebe hayattan yerleşik hayata Çayönü'nde geçtiğini belirterek, "Mezar ve içinden çıkan zarif kaplar, tarihe ışık tutacak" dedi.
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5 bin yıllık mezardan zarif kaplar çıktı
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