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Giriş Tarihi: 18.9.2021 17:41

5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

ABBAS ÇAKAR
5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Çınar Demir, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Annesi ve çevredekilerin müdahalesi ile kendisine saldıran köpeğin elinden kurtarılan çocuk, korku dolu dakikalar yaşadı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Bölgede dolaşmakta olan sürü halindeki sokak köpeklerinden biri, arkadaşları ile oyun oynamakta olan 5 yaşındaki Çınar Demir'e saldırdı.

Çınar'ı kalçasından ısıran sokak köpeği, ailesi ile çevredekilerin müdahalesiyle, Çınar'a fazla zarar veremeden diğer köpeklerle birlikte bölgeden ayrıldı. Büyük korku ve panik yaşayan Çınar'ı ise annesi Ayşe Demir ve arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Hayvan düşmanı olmadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, ancak her geçen gün mahallelerindeki sokak hayvanlarının sayısının arttığı ve zaman zamanda benzer olayların yaşandığını ifade ederek, yetkililerden bu konuda önlem alınmasını talep etti.

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5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
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