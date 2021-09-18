5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Bölgede dolaşmakta olan sürü halindeki sokak köpeklerinden biri, arkadaşları ile oyun oynamakta olan 5 yaşındaki Çınar Demir'e saldırdı.

Çınar'ı kalçasından ısıran sokak köpeği, ailesi ile çevredekilerin müdahalesiyle, Çınar'a fazla zarar veremeden diğer köpeklerle birlikte bölgeden ayrıldı. Büyük korku ve panik yaşayan Çınar'ı ise annesi Ayşe Demir ve arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Hayvan düşmanı olmadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, ancak her geçen gün mahallelerindeki sokak hayvanlarının sayısının arttığı ve zaman zamanda benzer olayların yaşandığını ifade ederek, yetkililerden bu konuda önlem alınmasını talep etti.