Ağlatan buluşma

Mayıs 1986'da doğan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in trajik öyküsü, SABAH Gazetesi'nde manşet olmuştu. Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir
'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv
'deki "Müge Anlı
ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu. Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı
'nda yaşayan Adil Yaman
, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı. Adil Yaman'ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. Vedat, anne ve babasını ararken, 19 kardeşi olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşamıştı.
EN KÜÇÜK KARDEŞİ 4 AYLIK MERYEM
Müge Anlı'nın dünkü yayınında ise duygu dolu anlar yaşandı. Vedat, önce Anlı'nın kucağında programa gelen 4 aylık Meryem isimli en küçük kardeşi ile tanıştı. Daha sonra baba Adil Yaman stüdyoya gelerek 33 yıldır görmediği oğlu Vedat'a sarıldı. Adil Yaman, "Sana babalık yapamadım" diyerek Vedat'tan özür diledi. Daha sonra gelen kardeşlerine tek tek sarılan Vedat, karışık duygular yaşadı. Gece heyecandan 1 saat uyuyabildiğini söyleyen Vedat, "Baba sana çok ihtiyacım vardı. Sadece hayal gücüyle ayakta kalmaya çalıştım. Her gün uyandığımda nefes alarak hayata devam ettim. Bir şekilde her şey geçti. Şu an sanki hayal gibi. Sana alışmak istiyorum. Benim de 4 çocuğum var. Başlarda ben de onların yanında değildim. Ben de dışarıda bir canavardım. Benim de canım yandı ama hayatta kaldım" ifadelerini kullandı.
'ÇARESİZ KALDIM, MECBURDUM'
Anne Fatma Korhan ise "Allah büyüktür oğlum. Seni gördüm çok sevindim. Ben yıllardır bugünü bekliyordum. Çocuklarımı bırakırken hatırlıyorum. Kimse çocuklarını bırakmak istemez. Çaresizdim. Ben ne yapayım? Ev yoktu, para yoktu. Ben cahildim. Mecburdum. Ağladım. İnşallah kızım Hülya da gelir. Onu da görürüm. Eski eşimin şu anda 11 çocuğu var. Ama iki çocuğuna bakamadı. Neden camiye bıraktı? Benim suçum nedir? Almanya'da yaşıyorlardı. Ben nasıl bulayım çocuklarımı?" dedi. Annesini sıkı sıkı tutan Vedat, "Kendimden geçtim. Kusura bakmayın lütfen. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim" diyerek duygularını özetledi.
ESKİ EŞİNDEN DE ÖZÜR DİLEDİ
Halasının öz kızı olan eski eşinden bin kere özür dileyen Adil Yaman ise "Şu anda Ankara'da bir lokanta işletiyorum. Durumum iyi. O dönemde imkanım yoktu. Çok zor durumdaydım. Çocuklarıma bakamadım. Eski eşimden bin kere özür diliyorum. Benim öz halamın kızı. Ben eski eşimi ve çocuklarımı tavanından su damlayan tek göz odada görünce içim parçalanmıştı. Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" dedi.