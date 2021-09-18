AK Parti Milletvekillerine yayla halkından çoşkulu karşılama

AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile mahalle başkanları Kaplanhanı, Söğüt, Çayarası, Keşbeleni ve Gevne yaylalarını ziyaret etti. Kaplanhanı ve Çayarası yaylalarında esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen milletvekilleri ardından Söğüt, Keşbeleni ve Gevne yaylalarında vatandaşlarla bir araya gelerek hem talepleri dinlediler hem de sobhet ettiler. Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Toklu, ''Antalya Milletvekillerimiz İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Yönetim Kurulu üyelerimiz, meclis üyemiz ve mahalle başkanlarımızla birlikte Kaplanhanı, Söğüt, Çayarası, Keşbeleni ve Gevne yaylalarımıza ziyarette bulunarak esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. İçinde bundumuğuz 'Ahilik Haftası' dolayısıyla bu özel ve anlamı günün güzelliğini esnafımızla paylaştık. Yaylalarımızdaki vatandaşlarımızla tadına doyamadığımız sohbetler gerçekleştirdik" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN HİÇ BİR YATIRIM GÖRMEDİK

Ziyaretlerden oldukça memnun olan halk, yaylalardaki sıkıntıları ve talepleri iletti. Özellikle yayla yollarının bozukluğu ve içme sularındaki sıkıntıları dile getiren yayla sakinleri, Antalya büyükşehir belediyesi tarafından yaylalara hiçbir yatırımın yapılmadığını, büyükşehir yetkililerine iletilen taleplerin de cevap bulmadığını dile getirdi. Yapılan yayla ziyaretlerinde ortak sıkıntıların hep aynı olduğunu belirten Toklu, ''Yaylalarımızın ortak sıkıntısı olan yol ve içme suyu sorunlarını vatandaşlarımızdan tek tek dinledik ve bu sıkıntıların giderilmesi için konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.