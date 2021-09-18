AK Partili belediye başkanları istişare etti!

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan'ın organizesinde yapılan toplantıya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ve Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel yönetimler Başkanı Hüseyin Özçelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Yılmaz katıldı. Bahşılı Belediye Başkanı R.Zafer Tekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK BERABERLİĞİMİZ



Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan "İl Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve İlçe Belediye Başkanlarımızla aylık olağan istişare toplantımızı Bahşılı Belediye Başkanımız Recep Zafer Tekin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Belediye Başkanlarımızla ilimize ve ilçelerimize yapılan yatırımların koordinasyonu için istişarelerde bulunduk. En büyük gücümüz birlik beraberliğimiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim kılsın. İlimize hizmet noktasında bu tür toplantılarımız devam edecek" dedi.