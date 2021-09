Alanya Belediyesi’nden farkındalık etkinliği

Alanya Belediyesi ve Let's Do It Türkiye sivil inisiyatifi iş birliği ile bugün sabah saatlerinde Cikcilli Helikopter Pisti'nde yeşil çevre olgusunun önemine vurgu yapmak amacıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte 7'den 70'e vatandaş çevre temizliği yaptı.





180 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK



Alanya Belediyesi ve Let's Do It Türkiye, sivil inisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlik, Dünya genelinde 180 ülkede eş zamanlı olarak yapıldı. Türkiye'nin de her köşesinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişiler, farkındalık yaratmaya teşvik edildi. "Dünya Temizlik Günü" çalışmalarıyla Anadolu'nun her köşesinde farkındalık yaratmak ve yaşanabilir yarınlar için çalışmalar yapan Let's Do It Türkiye ekibi, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ortak çalışması ile Alanya'da da dikkat çeken bir farkındalık etkinliği düzenledi.

MAVİ BAYRAKLI OTELLER VE EKO OKULLAR ETKİNLİKTE PAYDAŞ



Sürdürülebilir çevre olgusunu vatandaşlar arasında yaygınlaştırma, çevrenin korunması ve atık yönetimi bilincinin düzenlenen çevre eğitim etkinlikleri ile her kesimden insanla buluşturma gayretinde olan Alanya Belediyesi, iş birliği içerisindeki Let's Do It Türkiye ekibi ile Cikcilli Helikopter Pisti'nde düzenlediği etkinliğe Alanya Mavi Bayraklı Oteller ve kentimizde faaliyet gösteren Eko Okullar da katıldı.

Cikcilli Helikopter Pisti etrafında gerçekleştirilen etkinliğe, Rotary Derneği ve safari için turistik geziye çıkan yabancı misafirler de katılarak destek verdi.

YENİALP: "BU TÜR ETKİNLİKLERİN MUTLAK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"



Düzenlenen farkındalık etkinliği için bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp; "İklim değişikliğine adaptasyon sürecinde atık yönetimi ve çevre bilincinin geliştirilmesine dair yürütülen bu tür çevre etkinliklerinde Alanya Belediyesi olarak sürecin mutlak destekçisi olma gayretimiz devam edecek. 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde her kesimden vatandaşlarımız ile birlikte güzel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.