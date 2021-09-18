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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:34

Arkadaş kavgası can aldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Arkadaş kavgası can aldı

Gaziantep’te iki grup arasında bir kişinin dövülmesi nedeniyle çıkan kavgada karnından bıçaklanan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te iki grup arasında bir kişinin dövülmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesinin Karacaahmet Mahallesi'nde 2 grup arasında dün öğle saatlerinde, bir kişinin dövüldüğü iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma sırasında kavgaya tutuşan iki grup üyeleri birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavga sırasında oluşan karambolde karnından bıçakla yaralanan Hasan Altun olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkâmil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından yaralanan Hasan Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Altun'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Arkadaş kavgası can aldı
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