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Giriş Tarihi: 18.9.2021 13:52

Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden aşı randevusu alma işlemleri tamamlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlar birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı alma işlemlerini merak ediyor. Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı ile ilgili tüm detaylar…

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlar aşı randevusu başvuru ekranı üzerinden başvurularını tamamlıyor. Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Aşı olacak vatandaşlar ise MHRS, E Nabız, ve telefon ile aşı randevusu oluşturabilir. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor…

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı
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