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Giriş Tarihi: 18.9.2021 17:41

Başkan Sarı’dan örnek davranış

FERHAT LAP FERHAT LAP
Başkan Sarı’dan örnek davranış

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, personelleri ve 100’den fazla gönüllü, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik yapıp, çöp topladı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın öncülüğünde 100'den fazla gönüllü personel Amasya Kalesi'ndeki ormanlık alanda temizlik yapıp çöp topladı.

'GELEN ZİYARETÇİLERDEN EN FAZLA TEŞEKKÜR ALDIĞIMIZ KONU ŞEHRİMİZİN TEMİZLİĞİDİR'

Şehrin temizliğinin en fazla hassasiyet gösterdikleri konuların başında geldiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Sarı konuşmasında şunları kaydetti; "Gelen ziyaretçilerden en fazla teşekkür aldığımız konu şehrimizin temizliğidir. Koronavirüs salgınının başladığından bu güne kadar temizlik ve hijyen amaçlı çalışmalara 17 milyon lira harcadık. Gece-gündüz şehri ilaçladık, foşur foşur yıkadık. Belediye bünyemizdeki temizlik araçlarını da yenileyerek, çöp taksilerin sokak sokak dolaşıp hizmet sunmasını sağladık" dedi.

Etkinlikte, personelin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş de yer aldı.

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Başkan Sarı’dan örnek davranış
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