Başkan Usta üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu

Üniversite sınavlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği hazırlık kurslarında hazırlanan 149 öğrenci üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşadı. Belediyenin Gençlik Merkezi YKS hazırlık kurslarına katılan 105 öğrenci üniversite hayaline kavuşurken, Spor Akademisinden 18 öğrenci üniversitelerin BESYO bölümlerine, Sanat Akademisi'nden 13 öğrenci de Konservatuvar ve Güzel Sanatlar bölümlerine yerleşti. Üniversiteyi kazanan öğrenciler için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Programa katılan İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, İstanbul Milletvekili İffet Polat ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, üniversiteye yerleşen gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.

'TÜM GENÇLERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'

Kültürü, sanatı ve sporu eğitim çatısı altında birleştirerek güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Usta, "Hizmetleri, yatırımları yaparken, bu şehrin geleceğinde kültür ve sanatın önemli olduğunu düşündük ve bu alandaki hizmetlere daha fazla ağırlık vermeye başladık. Sporun, sanatın bu şehirde karşılık bulduğunu, gençlerimizin ve velilerimizin bu işe sahip çıktığını gördük. O zaman sanatı ve sporu eğitim çatısı altında birleştirerek gençlik merkezi, sanat merkezi ve spor akademisi gibi fonksiyonlarla bu yapıyı güçlendirdik. Bugün gördüğüm tablo beni o kadar mutlu etti o kadar çok gururlandırdı ki söyleyecek kelime bulamıyorum. Başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma özellikle öğretmenlerimizi, sanat akademisindeki hocalarımızı ve ilk kez bu sene yaptığımız spor akademisindeki antrenörlerimizi ve tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

'BURADA GÖRDÜĞÜM EĞİTİMDEN MEMNUNUM'

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisinde hazırlanarak İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik bölümünü kazanan Hamza Karaman, "Burada gördüğüm eğitimden memnunum. Öğretmen kadrosu ve öğretim şekli de çok iyi. İlk başladığımda biraz heyecanlıydım. Yapamayacağımı, kazanamayacağımı düşünmüştüm. Sınavlarda da biraz heyecan yaptım. Ama sonuç olarak verdiğim emekler boşa gitmedi" ifadelerini kullandı.

İlkokul yıllarından beri müzikle uğraştığını söyleyen Turgut Vardi, "Kendimi biraz daha eğitmek, geliştirmek istiyordum. Bu yüzden Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'ne başvurdum. Hasret hocamın eşliğinde konservatuara hazırlandım. Aynı zamanda ses eğitimi dersleri aldım. Sakarya Üniversitesi'ni kazandım. Bize bu imkanı sunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.