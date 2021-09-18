Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkanı alnından öptü
Giriş Tarihi: 18.9.2021 16:20

Başkanı alnından öptü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkanı alnından öptü

Akçakale Belediye Başkanı dün Cuma namazı sonrası vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretinden “Şehirde huzur, sükunet ve kardeşlik havası var” diyen Başkan Yalçınkaya birlik beraberlik mesajı verdi. Bir esnaf Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın alnından öptü.

Her fırsatta sahaya inerek vatandaşların talep ve önerilerine kulak veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya cuma namazından sonra da rutinini bozmadı.

Namazı Yeni Camide kılan Başkan Yalçınkaya namaz sonrası cami cemaatiyle görüştü. Ardından da esnaflara ziyarette bulunup sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya kenti ortak akılla geleceğe taşıdıklarına dikkat çekti ve "Her cuma namazı sonrası genellikle sokağın nabzını dinleriz. Sorunları düşünerek, konuşarak, danışarak bir yol haritası oluşuyor. Bu yol haritasında yürümeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hasat zamanı. İnşallah bereketli bir hasat olacak" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Şehirde huzur, sükunet ve kardeşlik havası var. Bunun devamı için hep birlikte çalışıyoruz. Bu şehirde burada insanlara hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin çoğu sahada."

Esnaf da Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkanı alnından öptü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA