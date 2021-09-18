Başkanvekili Pehlivan’dan Gaziler Günü mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' Rütbesinin verilişinin 100'üncü yıl dönümünü ve '19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin engin duygusu içinde olduklarını belirten Başkan Vekili Pehlivan, mesajında şunları kaydetti:



"Yüzlerce yıldır vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz, ülkemizin bugünlere ulaşmasının en büyük teminatıdır. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Sakarya Zaferinden kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve Mareşal rütbesini vermesi de, milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmakta ve duygularını en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."