Beylikdüzü’nde otomobiliyle markete girdi

"DEPREM OLDU SANDIM"

Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü" dedi. Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten" ifadelerini kullandı.

