İzmir Büyükşehir Belediyesi sözünü tutamadı, vatandaş çileden çıktı!

İzmir'in en büyük ve kalabalık ilçesi Buca'da aşırı yağışların taşkınlara neden olmasını önlemek amacıyla yapımı sürdürülen altyapı çalışmaları vatandaşları çileden çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından Kozağaç Deresi'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Kaynak Caddesi ve bu caddeyi Koşu Yolu Caddesi'ne bağlayan 272 sokağın 28 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 1 ay süreyle trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ancak çalışmalar 28 Ağustos'ta yani bir ay sürede tamamlanamadı. Yaklaşık iki geçmesine rağmen yolun hala trafiğe açılamaması vatandaşları çileden çıkardı. İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'da trafik keşmekeşi yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, "Yolun tozunu pisliğini yaklaşık iki aydır çekiyoruz. Bunun dışında trafik her gün felç. Okullar açılmadan çalışmaların tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalar bir ay sürede bitirilemedi. Ayrıca ne zaman biteceği de belirsiz. Belediye verdiği sözü keşke tutabilseydi. Olan vatandaşa oldu" diye konuştu.