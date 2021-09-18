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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:28

Cinayet zanlısını yakalayan ekipler ödüllendirildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Cinayet zanlısını yakalayan ekipler ödüllendirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, cinayet zanlısını yakalayan ekipleri ödüllendirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Zonguldak'ın kent merkezinde Çaydamar Mahallesi Şirin sokakta boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ı av tüfeği ile öldüren Emrah Y, olayın ardından Olayın ardından olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Emrah Y'yi babasının evinde kıskıvrak yakalamıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, polis ekiplerinin cinayette başarılı çalışmasından dolayı ekipleri ödüllendirdi. Aktaş, Emniyette düzenlenen törenle ekiplere hediyeler takdim etti.

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Cinayet zanlısını yakalayan ekipler ödüllendirildi
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