Cinayet zanlısını yakalayan ekipler ödüllendirildi

Alınan bilgiye göre, dün Zonguldak'ın kent merkezinde Çaydamar Mahallesi Şirin sokakta boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ı av tüfeği ile öldüren Emrah Y, olayın ardından Olayın ardından olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Emrah Y'yi babasının evinde kıskıvrak yakalamıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, polis ekiplerinin cinayette başarılı çalışmasından dolayı ekipleri ödüllendirdi. Aktaş, Emniyette düzenlenen törenle ekiplere hediyeler takdim etti.