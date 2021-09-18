Cumhuriyet’in manipülasyonuna Şahinbey Belediyesi’nden yanıt

Cumhuriyet Gazetesi "AKP'li Şahinbey Belediyesi'nden FETÖ üyeliğinden ceza almış şahsın şirketine ihale" başlıklı bir haber yayınlarken, bazı medya organları da bunu haberleştirdi. Bu haberlerin ardından Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi bir kısım medya yayın organlarında, manipülasyon amaçlı haberler yayınlandığını belirterek açıklama yaptı.

MANİPÜLASYON AMAÇLI YAYINLANAN HABER HAKKINDA AÇIKLAMA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şunlar belirtildi: "Şahinbey Belediyemiz ile ilgili bir kısım yayın organlarında, manipülasyon amaçlı yayınlanan haber hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur. Belediyemizin bütün ihaleleri elektronik ortamda, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, yapılmakta olup, ihaleye ilişkin dokümanlar elektronik ortamda depolanmaktadır. Her geçen gün artan araç ve nüfus yoğunluğu şehrimizin trafik akışına büyük yük getirmektedir. Gazi şehrimizin trafik akışının rahatlamasına katkıda bulunmak amacıyla önemli kamulaştırmalar yapan Belediyemiz, Boğaziçi Bulvarı, Özdemirbey I. Ve II. Etap ve 12 km uzunluğunda 12 şeritli YeşilVadi Bulvarı çalışmalarını tamamlayarak, bu bölgelerin kesiştiği ve şehrin kuzey-güney aksında yoğun trafik sıkışıklığının olduğu bölgede 3 katlı köprülü kavşak projesini hazırlayarak, ihale ilan duyurusu yapmıştır.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Şahinbey Belediyesi'nin açıklamasının devamında şunlar belirtildi: "İki aşamalı söz konusu ihale, 29 Aralık 2020 tarihinde Kamu İhale Bülteni'nde yayınlanmıştır. 14 Ocak 2021 tarihinde yapılan birinci ihaleye, ihale şartlarını karşılayan 37 firma katılmıştır; ihalenin ikinci aşamasında puanlamada en yüksek puanı olan 32 firma ihaleye teklif vermeye davet edilmiştir. İhaleye teklif vermeye davet edilen 32 firmanın birçoğu iş ortaklığından oluşmakta olup, toplam 66 firmanın ihaleye katılımı söz konusu olmuştur. Bahsi geçen firmalardan 13'ü 17 Mart 2021 tarihli ihaleye katılarak teklif vermiştir. İhaleye teklif veren firmalar yasal mevzuat gereği Kamu İhale Kurumu (KİK) EKAP sisteminde sorgulanmış ve firmaların yasaklılık halinin olmadığı tespit edilmiştir. İhale KDV dâhil 114.366.780 TL ile en düşük teklifi veren firma üzerinde kalmıştır. İkinci en avantajlı firmanın ihaleye teklifi KDV dâhil 122.720.000 TL olmuştur. En düşük fiyat veren firma ile ikinci en avantajlı firma arasında KDV dâhil 8.353.220 TL fark bulunmaktadır. En avantajlı 2. Teklifi veren firma tarafından ihaleye 8 Nisan 2021 tarihinde itiraz edilmiş, KİK tarafından itiraz incelenmiş olup, belediyemizin yaptığı ihalenin yasal mevzuata hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Kamu İhale Kurumu tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde verilen karar gereğince ihale süreci tekrar işlemeye başlamıştır."

KİK TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINA KARAR VERDİ

Açıklamanın devamında şunlara değinildi: "İhale süreci tekrar başladıktan sonra ihale uhdesinde kalan tarafından KİK'e 18 Haziran 2021 tarihinde itirazda bulunulmuştur. KİK tarafından yapılan inceleme neticesinde ilgili firma kendi ortağı hakkında FETÇ/PYD terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair emareler bulunduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına 2 Eylül 2021 tarihinde karar verilmiştir."

GEREKLİ İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şahinbey Belediyesi son olarak şunları belirtti: "Konu ile ilgili en düşük fiyatı veren firma şirket ortağının FETÖ/PYD terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair mahkeme davası bulunduğu halde ihaleye girdiği KİK kararı ile anlaşılmasından akabinde, ilgili firmaların ihalelere girmekten men edilmesi ve belediyemizin hak, zaman ve maddi zararlarının karşılanması için gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır."