Deniz dibi maske kaplı! Büyükler kirletti minikler temizledi

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kapsamında, Konyaaltı sahilinde ve deniz dibinde temizlik yaptı. 25 dalgıç tarafından gerçekleştirilen dip temizliğinde denizin dibi maske ile kaplı olduğu ortaya çıktı. Konyaaltı sahilinde yapılan kıyı temizliği ve deniz dibi temizlik etkinliği, 100 ülkede eş zamanlı olarak yapıldı.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Ünlü ile Proje Koordinatörü Pervin Gürbüz'ün koordine ettiği organizasyona; Antalya Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Antalya DTO, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Setur Marina, Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastanesi, Antsuder, Akdeniz Yunus Dalış Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kepez Ersoy İlkokul/Ortaokulu ile TURMEPA gönüllüleri, üyeleri, öğrenciler karadan destek verdi. Deniz dibi temizliğini ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Akdeniz Yunus Diving Sualtı Dalış Kulübü ve Turmepa Üyelerinden dalgıçlar ile eş zamanlı gerçekleşti.

30 DAKİKADA YARIM TON ATIK TOPLANDI

Karada v edenizde eş zamanlı yapılan çalışmada 30 dakikada yarım ton atık toplandı. Kıyı temizliğine sahilde bulunan bazı vatandaşlar da destek verdi. Gönüllüler kıyıda özelikle su şişeleri, sigara izmariti ve poşet topladı. Konyaaltı sahilinin en güzel noktası olan varyanların altındaki deniz kenarında yargan battaniye ve benzeri pisliklerin çıkması herkesi şaşkına çevirdi. Falezin bazı bölümlerini madde bağımlıları ve mekan takımı olarak tabir edilen kişiler tarafından mesken tutulduğu görüldü. Turistlerin bu nedenle varyant altındaki noktada denize girmekten korktuğu ortaya çıktı.

MASKE İLE DOLU

Deniz dibi çalışmasında ise plastik içecek şişeleri ve metal kutular toplandı. DenizTemiz Derneği Başkanı İzzet Ünlü, toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak raporlandırılacağını söyledi. Raporun Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup'e gönderileceğini kaydeden Ünlü, "Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişelerden oluşuyor" dedi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve sıfır atık mavi sözü verilerek sona erdi.Bu arada, özellikle deniz dibinden çıkanlar görenleri şaşırttı. Dalgıçlar bugüne kadar deniz dibinden misine, olta, pet şişe, demir, araç lastiği çıktığını gördüğünü, ancak son zamanlarda maske, eldiven, inşaat malzemeleri, televizyon anten kablosu gibi çöplerin çıktığına dikkat çekti. Dalgıçlar denizin dibinin hayalet ağlarla ve maske ile kaplı olduğuna dikkat çekti.