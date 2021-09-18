Dizi setini karıştıran sanıklar yargılanmaya başlandı

ATV
ekranlarının sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 29 Kasım 2020'de Maltepe'de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Savcılık iddianamesinde Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) hakkında, 'Zincirleme şekilde hakaret' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle, 6 şüpheli hakkında ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklar ve tanıklar dinlendi. Duruşma sonu mahkeme, aralarında ünlü oyuncular Oktay Kaynarca
, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da olduğu 5 müşteki hakkında zorla getirme çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.