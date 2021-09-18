Dostluk maçını Çukurova’nın Sultanları kazandı

Dostluk havasında geçen maçın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Rakibi karşısında setin sonlarına doğru 23-18 yenik duruma düşen Çukurova'nın Sultanları üst üste aldığı sayılarla seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. Çukurova Belediyesi SK, üstün bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-16 kazandı. Son sette rahat bir voleybol oynayan Çukurova'nın Sultanları bu seti de 25-9 gibi farklı bir skorla alarak maçı 3-0 kazandı. Çukurova Belediyesi SK, ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı iyi oyunla sezona hazır bir görüntü verdi.

Çukurova Belediyesi SK, ikinci hazırlık maçını bugün Gaziantep Merinos takımı ile yapacak.