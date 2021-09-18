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Giriş Tarihi: 18.9.2021 11:55

Dostluk maçını Çukurova’nın Sultanları kazandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dostluk maçını Çukurova’nın Sultanları kazandı

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oynadığı ilk hazırlık maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 yenerken göz doldurdu. Sultanlar Ligi hedefiyle yeni sezona hazırlanan Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezonda aynı grupta mücadele edeceği Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda ağırladı.

Dostluk havasında geçen maçın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Rakibi karşısında setin sonlarına doğru 23-18 yenik duruma düşen Çukurova'nın Sultanları üst üste aldığı sayılarla seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. Çukurova Belediyesi SK, üstün bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-16 kazandı. Son sette rahat bir voleybol oynayan Çukurova'nın Sultanları bu seti de 25-9 gibi farklı bir skorla alarak maçı 3-0 kazandı. Çukurova Belediyesi SK, ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı iyi oyunla sezona hazır bir görüntü verdi.

Çukurova Belediyesi SK, ikinci hazırlık maçını bugün Gaziantep Merinos takımı ile yapacak.

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Dostluk maçını Çukurova’nın Sultanları kazandı
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