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Giriş Tarihi: 18.9.2021 22:12

Dünya Temizlik Günü’nde Şile Belediyesi çevre gönüllüleriyle bir arada

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Dünya Temizlik Günü’nde Şile Belediyesi çevre gönüllüleriyle bir arada

Şile Belediyesi 18 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte çevre gönüllüsü vatandaşlar ve Şile Belediyesi çalışanları Kumbaba mahallesinde yer alan Rokethane Mevkiinde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, "Çevre Temizlik Günü" dolayısıyla "Temiz Çevre, Temiz Gelecek!" söylemiyle, Kumbaba Rokethane Mevkii'nde gerçekleştirdiği ve birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği etkinlikte; yeşil alanların, ormanlık bölgelerin ve sahillerin temiz bırakılmasının önemi vurgulandı.

'TEMİZLİK KONUSUNDA KALICI FARKINDALIK OLUŞSUN İSTİYORUZ'

Çevre Temizlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için düzenlenen bu etkinliğe dair şunları ifade etti;


"Bugün Şile Belediyesi olarak Türkiye'nin her köşesinde düzenlenen "Dünya Temizlik Günü" kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişilerin bir farkındalık yaratmasına eşlik ettik. Şile'de çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çöp kirliliğini yenmek ve yaşanabilir yarınlar için çok çalışmaktayız. Şile Belediyesi her birimiyle temizlik konusunda üstümüze düşeni fazlasını yapıyor ve de biz sıfır atık hedefiyle sürekli çalışan, gayret sarf eden bir belediyeyiz. Bugünkü etkinliğimizin de temizlik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmasını istiyoruz." Etkinliğe, Şile Belediyesi çalışanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

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Dünya Temizlik Günü’nde Şile Belediyesi çevre gönüllüleriyle bir arada
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