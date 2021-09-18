Dünya Temizlik Günü’nde Şile Belediyesi çevre gönüllüleriyle bir arada

Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, "Çevre Temizlik Günü" dolayısıyla "Temiz Çevre, Temiz Gelecek!" söylemiyle, Kumbaba Rokethane Mevkii'nde gerçekleştirdiği ve birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği etkinlikte; yeşil alanların, ormanlık bölgelerin ve sahillerin temiz bırakılmasının önemi vurgulandı.



'TEMİZLİK KONUSUNDA KALICI FARKINDALIK OLUŞSUN İSTİYORUZ'



Çevre Temizlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için düzenlenen bu etkinliğe dair şunları ifade etti;



"Bugün Şile Belediyesi olarak Türkiye'nin her köşesinde düzenlenen "Dünya Temizlik Günü" kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişilerin bir farkındalık yaratmasına eşlik ettik. Şile'de çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çöp kirliliğini yenmek ve yaşanabilir yarınlar için çok çalışmaktayız. Şile Belediyesi her birimiyle temizlik konusunda üstümüze düşeni fazlasını yapıyor ve de biz sıfır atık hedefiyle sürekli çalışan, gayret sarf eden bir belediyeyiz. Bugünkü etkinliğimizin de temizlik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmasını istiyoruz." Etkinliğe, Şile Belediyesi çalışanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.