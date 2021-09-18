Eroin deposundan 1 ton zehir çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir depoya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramalarda Eroin imalatında ham madde olarak kullanıldığı tespit edilen ve daralı ağırlığı toplam 893 kilo 900 gram gelen "Asetik Anhidrit" maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.K. ve M.A.K. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu ham maddesiyle imal edilebilecek yarım ton Eroin maddesinin satılarak piyasaya sürülmesinin önlendiği belirtildi.