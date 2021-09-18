Eve tuvaletini yapan kedisini dövdü

İddiaya göre, Çankaya'da Şehit Cevdet Özdemir Mahallesinde bulunan apartmanda yaşayan bir kişi, yaklaşık bir yıl önce sahiplendiği kedisine evin içine tuvaletini yaptığı için şiddet uyguladı. Mahalle sakinleri, kediye uygulanan şiddeti anbean görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ



Görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrasında hayvanseverler harekete geçti. İhbar üzerine hayvanseverler polislerle beraber olay yerine giderek şiddet gören kediyi korumaya altına aldı. Kediye şiddet uygulayan kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kedinin sağlık kontrolü ve tedavisi yapıldıktan sonra sahiplendirileceği öğrenildi.