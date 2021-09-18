Milyonlarca kişinin hayatında önemli bir yere sahip olan İnstagram, üye sayısını her geçen arttırıyor. Hal ne kadar böyle olsa da platformu kullanmak istemeyenler, geçici olarak ara vermek isteyenler de oluyor. Geçici olarak İnstagram hesabı nasıl silinir sorusu ise bu noktada akıllara takılan soru işareti olarak dikkat çekiyor. Hesabında takipçilerinizi, gönderlerinizi kaybetmeden geçici olarak silmek için izleyeceğiniz adımlara aşağıda yer verdik. İşte, Geçici olarak İnstagram nasıl silinir sorusunun cevabı…

Geçici Olarak İnstagram Hesap Silme Adımları

İnstagram hesabını kalıcı olarak silmek yerine geçici olarak durdurmak isteyenler, izleyeceği adımlar için doğru yerdeler. İnstagram'ı geçici olarak silmek için öncelikle bir tarayıcı kullanmanız gerekecektir. Çünkü Instagram uygulamasında bu işlemi yapacağınız pencere bulunmuyor.

İnstagram geçici dondurma linki ile hesabınıza ara vermek için kullanıcı adı, telefon numarası ve aktif kullandığınız şifreyi ise doğru bilmek zorundasınız. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmezseniz bu işlemi yapamazsınız. Böyle bir durum yaşarsanız şifrenizi sıfırlayabilir, yeni bir parola oluşturabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları okuduktan sonra geçici olarak İnstagram hesap silme için izleyeceğiniz aşamalar şöyle;

İnstagram hesap silme linkine tıklayarak işlemi yapacağınız ekrana gidin.

linkine tıklayarak işlemi yapacağınız ekrana gidin. Tarayıcı üzerinde hesabınıza giriş yapmadıysanız öncelikle hesabınızda giriş yapmanız istenecek. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapınız.

Karşınıza gelen pencerede geçici olarak hesabınızı silmek için bir neden belirtmeniz istenecek. Size uygun olan bir nedeni işaretleyerek sonraki aşamaya geçin.

Kullanıcı adı ve şifrenizi de girdikten sonra hesabınızı geçici olarak kapatmak için mavi butona tıklayınız.

Bu işlemin ardından hesabınız durdurulacaktır. Arkadaşlarınız sizin profilinizi göremeyecek, resimlerinize ve diğer paylaşımlarınıza ulaşamayacaktır.

Hesabınızı yeniden aktif hale getirmek için kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak yeniden hesaba giriş yapmanız yeterli olacaktır.

İnstagram Geçici Olarak Kapatma Süresi Ne Kadar?

İnstagram hesabınızı geçici olarak kapatma işlemini yaptıktan sonra herhangi bir süre olup olmadığı hakkında aklınızda soru işareti oluşabilir. Kalıcı hesap silme işleminde bu süre varken, geçici olarak dondurduğunuzda ise İnstagram sizlere herhangi bir süre vermeyecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra hesabı açmak tamamen sizin isteğinize bağlı olacaktır. Hesabınıza girmek için tek yapmanız gereken kullanıcı adı ve şifrenizi doğru olarak girmek olacak.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yaptığınızda arkadaş listenizde yer alan ya da almayan herkes yeniden sizi İnstagram'da görebilecektir.