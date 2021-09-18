Haliç kıyısında binalar rengârenk

İstanbul
'da Fatih
Belediyesi'nin yürüttüğü Haliç
Kıyısı Kentsel Tasarım Projesi ile Ayvansaray'daki binaların dış cepheleri yenilendi. Ortaya birbirinden güzel rengârenk görüntüler çıktı. Yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı olan Ayvansaray'da zamanla yıpranan ve tahrip olan 190 binanın dış cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Ahşap evleri, tarih kokan sokakları ve yaşayan mahalle kültürü ile Zeyrek Mahallesi'nde tam 350 binamızın dış cephesini rengârenk yapıyoruz" dedi.