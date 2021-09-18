Havalimanında anons tartışması

Milas ilçe sınırları içinde yer alan, buna karşın Bodrum ilçe sınırına 14, Bodrum ilçe merkezine ise 30 km mesafedeki Milas Bodrum Havalimanın adının THY uçaklarında sadece "Bodrum Havalimanı" olarak anons edilmekte oluşu ve havalimanlarındaki ışıklı uçuş bildirim panolarında da sürekli olarak sadece "Bodrum Havalimanı" yazılmakta oluşu üzerine MİTSO bir kez daha havalimanının adının resmiyette olduğu şekliyle anons edilmesi için THY Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

MİTSO, 2015 yılında THY Genel Müdürlüğüne aynı gerekçe ile başvuruda bulunmuş, THY de Kabin Hizmetleri Başkanlığı kanalıyla tüm kabin ekiplerine yaptığı duyuruda havalimanın adının Milas Bodrum Havalimanı olarak anons edilmesini istemişti.

THY'nın Milas Bodrum Havalimanı'na gelen veya giden uçaklarında sık sık havalimanın adının sadece "Bodrum Havalimanı", gelinen veya gidilen yerin ise Milas ilçe sınırları içinde olmasına rağmen "Bodrum" olarak anons edilmekte olduğunu belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Havalimanı Milas ilçesi sınırları içindedir. Uçakların inip kalktığı yer Milas, inip kalktığı havalimanın adı da Milas Bodrum Havalimanıdır. Milaslılar olarak biz bu konuda son derece hassasız. Bodrum bizim kardeş ilçemiz. Bodrum ile bir rekabetimiz söz konusu olamaz. Fakat havalimanının adının resmiyetteki şekliyle Milas Bodrum Havalimanı olarak anons edilmesini istiyoruz. Gelinen veya gidilen yer de sadece Bodrum değildir. Havalimanı Milas ilçe sınırları içinde olduğu için öncelikle Milas'tır, sonrasında Bodrum'dur. Bu konuda anonslarda havalimanının adının resmiyette olduğu şekliyle Milas Bodrum olarak yapılması için bir kez daha THY Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduk" dedi. Reşit Özer, aynı hassasiyeti diğer havayolu şirketlerinden de beklediklerini sözlerine ekledi.