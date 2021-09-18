İBB sosyal tesislerinde 27 yıl sonra içkili eğlence yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müze Gazhane'de Cuma günü, İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı işbirliği ile Nils Frahm'ın etkinliği gerçekleştirildi. Ancak 27 yıl sonra İBB sosyal tesisinde bir ilk yaşandı. Alkol satışına izin verildi.

Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Gazhane tesisi kültür ve sanata hitap ediyor. 24 saat açık kütüphane ve çocuk atölyesi bulunan İBB iştiraki BELTUR'un işlettiği tesiste özel bir firma buzdolaplarıyla konsere gelenlere içki satışı yaptı. Etkinlik kapsamında sadece bir defaya mahsus özel bir şirketin alkol satışı yapmasına izin verildiği öğrenildi. Konserin sonunda Müze Gazhane'nin etrafının boş içki şişeleri ile dolduğu görüldü. Müzenin arka tarafında bulunan çöp konteynerleri boş şişelerle dolup taştı. 1994'ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal tesislerde alkol satışı yapılmazken yeni yönetimle birlikte tesislerde ilk kez içkili eğlence düzenlenmesine izin verildi.

İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı

Kadıköy Müze Gazhane'de ortaya çıkan görüntülere ise AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya, gençlerin kamu eliyle alkole teşvik edilmesi kabul edilemez diyerek tepki gösterdi. Kaya yaptığı açıklamada, "Kadıköy Gazhane'de CHP'li İBB'nin konserde 25 yıl sonra alkol satışı yapması, gençleri alkole teşvik etmesi kabul edilemez. Bu, yaşam tarzı meselesinden çok, Kamu Kurumu eliyle gençlerin alkole teşvik edilmesi sorunudur. Halkın vicdanı bunu takdir edecektir" ifadelerine yer verdi.