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Giriş Tarihi: 18.9.2021 10:52

İş yerlerine girerek madeni paraları çaldı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İş yerlerine girerek madeni paraları çaldı!

İstanbul’da girdiği iş yerlerinden madeni paraları çalan bir kişi yakalandı. Üzerinden dokuz küçük poşet içerisine konulmuş bin 480 lira madeni para çıktı.

İstanbul Ümraniye'de bir kişi; Hekim Başı Mahallesi'nde şüpheli tavırları üzerine polisler tarafından durduruldu. Elindeki poşeti yere atarak kaçmaya başlayan M.K., kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yere attığı poşette yapılan incelemelerde; dokuz küçük poşet içerisine konulmuş bin 480 lira madeni para ele geçirildi. Şüphelinin söz konusu madeni paraları Beykoz İlçesi'ne bağlı Çubuklu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan çaldığı tespit edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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İş yerlerine girerek madeni paraları çaldı!
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