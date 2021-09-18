İş yerlerine girerek madeni paraları çaldı!

İstanbul Ümraniye'de bir kişi; Hekim Başı Mahallesi'nde şüpheli tavırları üzerine polisler tarafından durduruldu. Elindeki poşeti yere atarak kaçmaya başlayan M.K., kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yere attığı poşette yapılan incelemelerde; dokuz küçük poşet içerisine konulmuş bin 480 lira madeni para ele geçirildi. Şüphelinin söz konusu madeni paraları Beykoz İlçesi'ne bağlı Çubuklu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan çaldığı tespit edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.