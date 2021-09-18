Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri “İstanbul depremi 6.5’i geçmez”
Giriş Tarihi: 18.9.2021

İstanbul depremi 6.5’i geçmez”

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
“İstanbul depremi 6.5’i geçmez”

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Söyledikleri büyüklükte bir deprem riski yok. Ancak olacak deprem için göller bölgesindeki alana dikkat etmek gerekiyor

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6.5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi. SABAH'a konuşan Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şöyle konuştu:

EN FAZLA 6.5 OLUR
"İstanbul'da 7.2'lik bir deprem olacağını söylüyorlar. Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. Hayır, o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6.5 olacaktır."
Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru'nda olacak deprem sonrasında İstanbul'da en fazla etkilenecek alanlar içinse şehrin batı yakasını işaret etti.

EN RİSKLİ ALANLAR
İstanbul'un batısındaki yapı stoğunun acil olarak taranması gerektiğinin altını çizen Üşümezsoy, "Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar, etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
“İstanbul depremi 6.5’i geçmez”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA