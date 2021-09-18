İyileştiren resimler! Renklerin gücü çocuklarımıza şifa olsun

Hastanelerin Çocuk Servislerinin çocuk acil üniteleri, çocuk poliklinikleri, kan alma üniteleri, yatan hasta servislerinin gri ortamlarını değiştirmek hem daha renkli hem de çizgileri ile yaşayan, nefes alan, umut dolu çocuk dostu mekanlar haline gelmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi okullarında görev yapan gönüllü görsel sanatlar öğretmenleriyle oluşturulan "Düş Ressamları" ekibi ile duvarlar renklendiriliyor.

18 ÇOCUK SERVİSİ RENKLENDİ

SABAH'a konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje koordinatörü Melek Okur

"Düşlerimi Boyar mısın?" projesinin, 2013 yılından beri devam eden bir proje olduğunu belirterek "Öğretmenim Elimi Tut" projesiyle birlikte gönüllü görsel sanatlar öğretmenlerine ulaştıklarını belirtti. Okur, "Düş Ressamları ekibinde şu anda 30 öğretmenimiz bulunmaktadır. Ekip daha evvel Sarıyer Hamidiye Etfal EAH, Siyami Ersek EAH, Koç Üniversitesi Hastanelerini resmetti.

Çocukların düşlerini, masallarını, hayallerini büyük bir özveri ile duvarlara aktaran gönüllü görsel sanatlar öğretmenleri, hastane sınıfı öğretmenlerimize ve çok teşekkür ederiz. Gönüllü öğretmenler, çizerler desteği ve Hayata Renk Ver Derneği sponsorluğunda ile 18 hastane çocuk servisini renklendirdik. Renklerin gücü çocuklarımıza şifa olsun." İfadelerini kullandı.

YATAĞIMDAN ORMANI İZLEMEK BENİ ORMANDA HİSSETTİRİYOR

Çocuk hastaların veya yetişkinlerin odalarını tarif ederken duvarlardaki resimleri rehber edindiklerini anlatan Okur, "Bizi öyle mutlu ediyor ki çocukların duvarlardaki resimlere bakıp kendilerini başka yerlerde hissetmeleri. Birbirleri arasında çocuklar ve yetişkinler resimlerden yola çıkıp odaları tarif ediyor.

'Hani duvarda bir dinozor resmi var ya tam onun yanında benim odam.' 'Benimde 816, hani araba resmi çizmiştiniz tam onun karşısında kalıyorum ben.' 'Benimde odam tilkili ormanın karşısında, yatağımdan ormanı izlemek beni ormanda hissettiriyor.' Çocuklardan duyduğumuz odalarının yol tarifleri tariflerinden birkaç tanesi bunlar.

Okuma yazma bilen/bilmeyen çocuklar ve yetişkinler için en güzel rehber artık duvarlarda ki resimler. Birbirine benzeyen gri, soluk duvarlar kalktı yerine her tarafı rengarenk, birbirinden güzel duvarlarımız çocuklarımızı bekliyor" dedi.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE BİR GÜLÜMSEME YARATMAKTAN DAHA ÖNEMLİ NE VAR?

Düş Ressamlar'ından biri olan Dilara Kızıldağ duygularını şöyle ifade etti: "Düş Ressamları ekibiyle birlikte ikinci defa bir hastanenin çocuk servisini resimledim. Hastanelere hep bir derdimiz, acımız, ağrımız olduğunda gideriz ve hemen oradan ayrılmak isteriz değil mi? Düş ressamları en azından hastanelerin misafiri olan çocuklar için bunu değiştirmeyi deniyor.

Ben de bu işin bir parçası olmaktan hem keyif alıyor hem gurur duyuyorum. Çünkü ben çocukluğu hastanelerde geçmiş bir yetişkinim. Henüz bebekken geçirdiğim ağır bir kaza sonucu mucizevi bir şekilde hayatta kaldım ve kazanın vücudumda bıraktığı hasardan dolayı defa defa ameliyat geçirdim.

Tek kolumu rahatça kullanamadığım için arkadaşlarımla okul bahçesinde koşturmak yerine hastanelerin soğuk koridorlarında sağlık çalışanlarıyla sosyalleştiğim zamanlar pek renkli ve keyifli sayılmazdı. Oysa bu koridorları kullanan çocukların yüzünde bir gülümseme, gözlerinde bir pırıltı, hayal dünyalarında bir kıpırtı yaratmaktan daha önemli ne var?

Yolu çocuk servisinden geçecek herkesi renklerin büyülü etkisiyle başka başka dünyalara, evrenlere götürecek bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim."