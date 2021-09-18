Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Hakimi Eyüpoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:09

İzmir Hakimi Eyüpoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İzmir Hakimi Eyüpoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir Adliyesinde görevli Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi.

İzmir Adliyesinde görevli Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi Başkanı Halil Koç, İzmir Adliyesi hakimlerinden Cem Reşit Eyüpoğlu'nun geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşımız; İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu'nun geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik. Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin..."

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Hakimi Eyüpoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA