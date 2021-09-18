İzmir Hakimi Eyüpoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir Adliyesinde görevli Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi Başkanı Halil Koç, İzmir Adliyesi hakimlerinden Cem Reşit Eyüpoğlu'nun geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Değerli meslektaşımız; İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu'nun geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik. Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin..."