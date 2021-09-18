Kadın girişimciler kurs ve eğitimlerle destekleniyor!

Gaziosmanpaşalı kadınlar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak için bu yıl da Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda buluşuyor. Başvuruların yoğun şekilde devam ettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, yeni eğitim yılında 13 dalda ve 250 branşta meslek edindirme ve hobi kursları düzenliyor.

Kadınlar, kültürden sanata, spordan kişisel gelişime uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslarda hem sosyalleşecek hem de becerilerini geliştirecek. Kursları başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika verilecek.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

Kurslar, Geleneksel El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, Ev Tekstili, Ev dekorasyonu, Giyim Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Çocuk Gelişimi, Kişisel Gelişim, Müzik, Gösteri Sanatları, Fotoğrafçılık, Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Spor başlıkları altında düzenlenecek. Kadınlar kurslardan öğrendikleriyle ürettikleri çeyiz ürünleri, el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, takılar, süs eşyaları, çantalar ve daha birçok el emeği ürünü Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin El Sanatları Satış Ofisi'nde satarak, aile bütçesine katkı sağlama imkanı da bulacak.

Gaziosmanpaşa'da ikamet eden kadınlar, kurslar hakkında belediyenin Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirler. Ayrıca en yakın kadın koordinasyon merkezi hizmet binasına giderek başvuruda bulunabilirler. Kurslara son kayıt tarihi 30 Eylül.