Kadın tuzağıyla Bitcoin gasbı

İstanbul Bağcılar
'da, yüzleri maskeli 9 kişilik gasp çetesi, İranlı iş insanı Bahador K.'yi evine yerleştirdikleri kadın aracılığıyla tuzağa düşürdü. Çete üyeleri, 15 Temmuz gecesi araçla önünü kestikten sonra başına silah dayadıkları iş insanına ait 250 bin liralık kripto para Bitcoin ve 1 milyon 700 bin liralık senetle kayıplara karıştı. 3 bin kamera ve 2 bin 400 saat görüntü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İki aylık çalışmaların ardından 9 kişi gözaltına aldı. Hesaplarına Bitcoin transfer edip senet imzalatan şüphelilerin, iş insanının aracının önünü kesip kaçırdıkları anlar kameralar yansıdı. Olayla ilgili Hüseyin T. (30), Emre Ç. (25), Aran D. (28), Erdal A. (41), Devrim G. (40), Onur K. (24), Erdem T., (35), Serkan A. (34) ve Asgar T. (33) adliyeye sevk edilirken, Asgar T. ve Serkan A. tutuklandı. Çete üyesi Asgar T.'nin iş insanının evine işçi kılığında "eskort" diye tabir edilen bir kadın yerleştirdiği, 5 gün boyunca Bahador K. hakkında bilgiler aldığı öne sürüldü.