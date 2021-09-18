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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Kahramanmaraş’ta fil fosili bulundu

Kahramanmaraş’ta fil fosili bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan'ın mısır ekmek için sürdüğü tarlada antik fil kemikleriyle benzerlik gösteren fosil bulundu. Çiftçi Orçan, tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti. Cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi. Tarlaya gelen antropolog Dr. Yarenkür Alkan, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.
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Kahramanmaraş’ta fil fosili bulundu
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