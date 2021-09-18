Kalıcı olarak İnstagram hesap silme işlemi pek çok kullanıcının merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Uygulama üzerinden üyeliğini kalıcı olarak silemeyen kişiler çareyi arama motorunda yaptığı araştırmalarda arıyor. Kalıcı olarak İnstagram hesabı nasıl silinir sorusu da bu noktada araştırılan başlık oluyor. İnstagram hesabınızı kalıcı olarak tamamen kapatmak için uygulayacağınız adımlar en ince ayrıntısına kadar bu başlık altında yer alıyor. Peki, İnstagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Kalıcı İnstagram Hesap Silme Adımları

İnstagram, milyonlarca kişinin hayatında önemli bir hale gelmiş sosyal medya platformu olarak dikkat çekiyor. Mesajlaşma, görüntülü konuşma ve sesli konuşma gibi özellikleri de kullanıcılarına sunan sosyal medya platformundaki üyeliğini kalıcı olarak silmek isteyen kişilerde bulunuyor.

Kalıcı olarak İnstagram hesabı nasıl silinir sorusu da bu noktada akıllara takılan soru işareti olarak dikkat çekiliyor. Nedeni ise İnstagram'ın henüz uygulama üzerinden bu seçeneği sunmaması oluyor. İnstagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için biz de sizler için gerekli adımları anlattık.

İnstagram kalıcı hesap silme için;

İnstagram hesap silme linkine tıklayarak ilgili sayfaya gidin.

linkine tıklayarak ilgili sayfaya gidin. Karşınıza gelen pencereden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sayfaya giriş yapın.

Daha sonra hesabınızı silmek için size sunulan seçeneklerden bir tanesini işaretleyin.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra kaydet tuşuna basın.

Bu adımların ardından hesabınız kapatılmak üzere işleme alınacaktır. Ancak Instagram silme işlemi anında gerçekleşmiyor. 28 gün boyunca hesabınızı açmamanız gerekecek. Yani, kullanıcı adı ve şifrenizi girip hesaba giriş yapmayı denerseniz izlediğiniz adımlar iptal olacak ve hesap açılacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra 28 gün boyunca hesabınız girmediğiniz takdirde ise üyeliğiniz artık kalıcı olarak silinecektir. Bir daha geri dönme imkânı olmayacaktır.

İnstagram hesap silmek yerine geçici olarak da platforma ara vermeyi düşünürseniz yine aynı pencere üzerinden işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

İnstagram Kalıcı Hesap Silme Süresi Ne Kadar?

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi Instagram'da kalıcı olarak hesap silme süresi 28 gündür. 28 gün boyunca silme işleminin ardından üyeliğe giriş yapılmazsa hesap silinir. Giriş yapıldığı takdirde ise aynı adımların bir kez daha izlenmesi gerekecektir.

İntagram'ın bu kuralı koyma nedeni ise üyelere düşünme süresi tanımasıdır. İnstagram hesabınızı sildikten sonra pişman olabilir ve hesabınızı geri kurtarmak için bir hayli zamanınız olacaktır.