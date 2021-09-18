Karaburun Belediyesi’nden üçüncü doğa katliamı!

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikler ve eşsiz denize sahip Karaburun'da Mordoğan Mahallesi'nde ilçe belediyesi yarımadanın en ünlü plajlarından biri olan Manal Koyu'na 1.5 kilometre mesafedeki araziye moloz döküyor. Daha önce iki kez vatandaşa suçüstü yakalanan belediye ekipleri Kirüstü Mevkii'nde üçüncü kez doğa katliamı yaparken Birgül Zorbaz isimli bölge sakini tarafından görüntülendi. Daha önce durumu iki kez CİMER'e şikayet ettiğini söyleyen Birgül Zorbaz, "Daha önce yaptığım şikayetlere belediyeden yanıt gelmişti. Yanıtta molozların kademeli olarak kaldırıldığı belirtilmişti. Ancak aradan geçen sürede binlerce ton toprak kaldırılmadı. Üstüne tonlarca toprak daha ilave edildi. Oluşan toz dumandan dolayı bütün yerleşim yerleri etkileniyor. Nefes alıp vermekte bile güçlük çekiyoruz" diye konuştu.

MOLOZ DÖKÜM SAHASINA GÖTÜRMELERİ GERERİYOR

Acilen yasalara aykırı şekilde yapılan doldurma işleminin durdurulmasını isteyen Zorbaz, "Yapılan bu doldurma işlemi doğayı ve çevreyi, insan sağlığını tehdit ediyor. Yeni açılan dere yatağı suların akışı yönünde değil. Kış mevsimi gelmeden ve felaketler yaşanmadan bu işe el atılmalı. Döküm yapılan yer yasak. Molozları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği alana götürmek zorundalar. Ancak bunu yapmıyorlar" dedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü kuzeni Yıldız Sedef'in cevabının daha üzücü olduğunu anlatan Zorbaz, "Başkanın kuzeni ile irtibata geçtim. Gelen cevapta, 'Kurtuluş coşkusunu hep beraber yaşamak için işimin başındayım. Karaburun'un düşmanın işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyoruz' dedi. Bu konu ile ilgilenmedi" şeklinde konuştu.