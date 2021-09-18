Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz'in antik limanında sualtı kazısı
Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:29

Karadeniz'in antik limanında sualtı kazısı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Karadeniz’in antik limanında sualtı kazısı

Karadeniz'in antik limanı Kerpe'de sualtı kazı ve araştırmalarına başlandı. Kocaeli Kandıra'da 2 bin 700 yıllık tarihi geçmişe dayanan antik liman, Karadeniz ticaret yollarının kullanmak ve askeri merkez olarak kullanmak amacıyla Megaralı koloniler tarafından inşa edildi. Roma ve Bizans döneminde de önemli bir yerleşim yeri olan Kerpe Limanında, sualtında çok önemli tarihi bulguların bulunduğu ifade ediliyor.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Kandıra'nın Antik Kerpe Limanı'nda sualtı kazıları ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında sualtı araştırmalarına başlandı. Çalışmalara; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Watsan Elektrik ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu destek veriyor. Kazı sonrası bölgede bulunan sualtı kültür varlıkları tespit edilecek. Antik dönemden Osmanlı'ya kadar deniz ticaret rotasının ve özellikle bu ticarete dair yoğun izler taşıyan bölgelerin tespitinin yapılması, yapılan bu tespitlerle bölgedeki alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz'in antik limanında sualtı kazısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA