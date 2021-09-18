Karadeniz’in antik limanında sualtı kazısı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Kandıra'nın Antik Kerpe Limanı'nda sualtı kazıları ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında sualtı araştırmalarına başlandı. Çalışmalara; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Watsan Elektrik ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu destek veriyor. Kazı sonrası bölgede bulunan sualtı kültür varlıkları tespit edilecek. Antik dönemden Osmanlı'ya kadar deniz ticaret rotasının ve özellikle bu ticarete dair yoğun izler taşıyan bölgelerin tespitinin yapılması, yapılan bu tespitlerle bölgedeki alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor.