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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Katil zanlısı cezaevinde Fatma’nın cesedi yok

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Katil zanlısı cezaevinde Fatma’nın cesedi yok
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık (33), 6 Ekim 2017'de kayboldu. Genç kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Vahap Varlı (25), "Kasten adam öldürmek"ten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak genç kadının halen cesedi bulunamadı. Suçlunun cezaevinde olduğunu ancak kardeşine ait halen bir iz bulunmadığını söyleyen Ali Uyanık, "Bir itiraf bekliyoruz. Eğer itiraf ederse, arama çalışmalarının yeniden yapılacağı söylendi. Kardeşimin en azından bir mezarı olsun istiyoruz. Bu belirsizlik bizi kahrediyor" dedi.
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Katil zanlısı cezaevinde Fatma’nın cesedi yok
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