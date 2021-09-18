Kayseri’de 5. Bilim Şenliği başladı

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nde 5. Bilim Şenliği örenle açıldı. Açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile öğrenciler katıldı.

BİLİM MERKEZİ'NE 500 BİN ZİYARETÇİ

Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim Merkezi'ni kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek; "Şükürler olsun Kayseri Bilim Merkezi'miz kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş durumda. Demek ki bilime ve bilgiye önem veren şehirde olduğumuzu, hep söylüyoruz ya Makarr-ı ulema, Makarr-ı evliya, veliler ve alimler şehri Kayseri'mizin kadir kıymetini bilmeliyiz" diye konuştu.

BİN BİLİM DALINDA ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI

Törende Kayseri Bilim Merkezi'nin faaliyetlerinden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, aynı zamanda anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi, bilimsel yaklaşım sergilemekteyiz. Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde düzenli olarak Bilim Kampları ve Tematik Kamplar olan Doğa Kampı, Astronomi Kampı gibi, Sömestr Kampları, Hafta Sonu Atölyeleri, Okul Grupları Atölyeleri, Gökyüzü Gözlem Günleri, Bilim Şenlikleri gibi etkinliklere fırsat vermekteyiz. 2017 yılının başından bugüne kadar 1000'den fazla farklı bilim dallarını kapsayan atölye çalışması gerçekleşirken, yaklaşık 15 bin öğrenciye böylece ulaşmış olduk. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde okul gezileri gerçekleştirilerek tüm dönemlerde 210 bin öğrenci ziyaret etti. Kayseri Bilim Merkezi'ni daha aktif kullanmak ve bilime olan ilgiyi daha da artırmak için bu alanlara ek olarak seçimler öncesi dile getirdiğimiz "Bilim Akademisi" projemizi de hayata geçirmiş bulunmaktayız. Kayseri Bilim Merkezinde henüz Ağustos ayında gerçekleştirilen Bilim Akademisi programı kapsamında 8-17 yaş grubu öğrenciler, yaş gruplarına göre Fen Akademisi, Astronomi Akademisi, Sanat Akademisi, Robotik Akademisi programları kapsamında eğitilmeye çalışıldı. Tematik alanlarda gerçekleştirilen bilim akademisine katılan öğrenciler, pandemi koşulları çerçevesinde 15'er kişilik gruplarla 4 hafta süreyle eğitim alarak katılım belgelerini aldılar. Pandemi döneminde eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan çevrimiçi videolar tam 16 bin vatandaşımız tarafından takip edildi" dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler birlikte stantları gezerek, bilimsel çalışmaları inceledi.